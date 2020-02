L’Imperia conquista la vetta della classifica, mister Lupo: «Siamo contenti ma non dobbiamo fermarci»

Imperia. Grazie alla doppietta di Donaggio l’Imperia supera l’Alassio e conquista la vetta della classifica a otto giornate dalla fine del campionato di Eccellenza, superando così il Sestri Levante.

I neroazzurri domenica si sono aggiudicati al “Ciccione” la partita valida per la 22esima giornata conquistando tre punti fondamentali che hanno permesso alla squadra di salire a 50 punti in classifica. «La partita è andata molto bene, siamo contenti – dice il tecnico neroazzurro Alessandro Lupo – Abbiamo vinto e siamo riusciti anche a raggiungere la vetta della classifica e ciò ci rende ancora più contenti».

Domenica 1 marzo alle 15 dovrebbero affrontare Molassana Boero, ma vi è la possibilità che la squadra non scenda in campo a causa dell’ordinanza emessa dalla Regione Liguria che prevede la sospensione della partecipazione alle attività ludiche e sportive per evitare il contagio da Coronavirus. «Questa settimana possiamo allenarci normalmente non sappiamo però se domenica giocheremo - afferma mister Lupo – Anche se ora siamo in cima alla classifica per noi non cambia niente, continueremo ad allenarci come abbiamo sempre fatto, non dobbiamo fermarci. Se non giocheremo rimarremmo in testa per due settimane, ma a parte questo non ci saranno variazioni».