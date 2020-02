Let’s go Sanremo70, Fiorello irrompe al galà della stampa ed è subito festa

Sanremo. Fiorello ha fatto irruzione al gran gala della stampa, che ha accolto decine di giornalisti provenienti da tutta Italia (e non solo) per seguire il Festival della Canzone Italiana. Lo showman è salito su un mini-palco montato all’interno della sala privata del Casinò di Sanremo insieme al direttore artistico Amadeus e al sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.

L’improvvisato trio ha dato vita a un siparietto per i giornalisti accorsi, intonando in chiave goliardica alcuni dei più grandi successi della storia del Festival come “Cuore matto” di Little Tony e “Sarà perchè ti amo” dei Ricchi e poveri.