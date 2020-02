Taggia. Ci sono anche le spiagge di Arma tra i luoghi colpiti dalle raffiche di vento che si sono avvicendante, a partire da questa notte, sull’Imperiese.

Ad accusare i danni maggiori sono stati gli stabilimenti Playa Manola e Lido Annunciata. Nella prima delle due, situata nel pieno centro del lungomare, un natante di piccole dimensioni, sollevato in aria, si è schiantato contro le cabine. Il risultato (vedi foto) è stato devastante. L’imbarcazione proveniva dal vicino deposito a secco e per raggiungere il perimetro del Playa Manola ha attraversato la spiaggia libera che si trova tra i due posti. All’Annunziata, invece, è stata divelta la struttura che d’estate ospita uno spazio attrezzato.

«Abbiamo già allertato il Comune – spiega la titolare Raffaella Panizzi. Ora stiamo ricercando il proprietario della barca che speriamo possa mettersi in contatto con noi nel più breve tempo possibile. In un momento difficile come questo che ci ha visti attraversare di recente gli ingenti danni delle mareggiate, la spiacevole sorpresa di questa mattina proprio non ci voleva».