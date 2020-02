Vallecrosia. Con quattro sì le ragazze dell’Electraglide passano le audizioni di Italia’s Got Talent, il talent show condotto da Lodovica Comello. Con la loro esibizione, una coreografia in stile caleidoscopio che si doveva guardare dall’alto, le studentesse, dai 13 ai 27 anni, di Vallecrosia hanno mostrato la grande passione per la danza che accomuna ogni ragazza riuscendo inoltre a conquistare il pubblico e ad incantare i giudici: Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich.

«Ci accomuna la passione per la danza, che ci ha aiutato sia a livello individuale che come gruppo. Tra di noi c’è energia positiva – dice una ragazza dell’Electraglide – Ho deciso di tatuarmi il nome “Electraglide” perché per noi significa casa e famiglia, dove tutte noi ci sentiamo bene e senza pregiudizi». «Abbiamo deciso di portare una coreografia ispirata al mondo di Esther Williams, grande nuotatrice degli anni ’40» – spiegano le ballerine.

«Mai visto, geniale, bellissimo – ha detto Joe Bastianich - Bravissime». «E’ stato magico – ha commentato Frank Matano - Mi è sembrato di guardare dentro a un caleidoscopio di persone»

«Molto bello – ha affermato Mara Maionchi - Avevano queste danzatrici nell’acqua che facevano le stesse cose, siete state molto belle e brave». «Incredibile – ha dichiarato Federica Pellegrini - per fare un effetto del genere la precisione deve essere maniacale, siete state perfettissime in ogni singolo centimetro. Bravissime».

Dopo gli Urban Theory un altro gruppo di Vallecrosia sale sul palcoscenico di Italia’s Got Talent e fa rimanere tutti letteralmente senza fiato, ma purtroppo non raggiunge la finale.