Lavoro, Taggia cerca un necroforo comunale

Taggia. Il Comune cerca un operaio per un impiego full time a tempo determinato. Si tratta di un necroforo od operatore di servizi cimiteriali.

Lavorerà nel camposanto comunale e svolgerà la seguenti mansioni: lavori edili e manutenzione impianti elettrici di piccola entità lavori, operazioni cimiteriali quali inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed e tumulazioni, apertura e chiusura ossari, loculi, riduzione resti, lavori di muratura e operazioni di pulizia generale del Cimitero di Taggia.

Lo stipendio annuale lordo si aggira sui 20.000 euro lordi più tredicesima ed indennità. Dopo i 18 anni non c’è limite di età. La domanda per partecipare al bando di concorso dovrà essere presentata in Comune entro venti giorni a partire da oggi (10 gennaio 2020).

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE E SCARICARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO