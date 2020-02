La sanremese Assotrasporti plaude all’avanzamento dei lavori per il nuovo ponte di Genova

Sanremo. «Ieri, giovedì 13 febbraio 2020, il cantiere per la ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera, ex ponte Morandi, ha segnato un traguardo importante: il varo dell’impalcato di circa 100 metri tra le pile 8 e 9, il primo dei tre previsti.

L’operazione, iniziata nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 febbraio 2020 e conclusasi alle 14 di ieri, ha comportato l’innalzamento di una trave di 1.800 tonnellate a circa 40 metri da terra mediante l’impiego di dispositivi di sollevamento conosciuti col nome di strand jack, i martinetti idraulici che abbiamo già visto in azione durante le fasi di demolizione del ponte. Sale così a 500 metri la porzione completata, che equivale a poco meno della metà della lunghezza complessiva del ponte. Secondo quanto dichiarato dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, il

ponte sarà completato entro la fine della primavera» – dice Assotrasporti.

«Dopo il crollo del viadotto Morandi, il 14 agosto del 2018, l’Italia si è fermata. I genovesi però non sono rimasti fermi a guardare. La demolizione e successiva ricostruzione di un’infrastruttura tanto imponente in così breve tempo deve essere un esempio per tutto il Paese» – dichiara Secondo Sandiano, presidente di Assotrasporti e vicepresidente vicario di Eumove.

«Come già sottolineato in precedenza dal governatore Toti, i genovesi hanno saputo trasformare una tragedia in un’opportunità di rinascita per la città, per l’economia e per i cittadini. Ci riferiamo non solo al nuovo ponte progettato da Renzo Piano, ma anche agli interventi di miglioramento della viabilità di accesso al porto e al potenziamento ferroviario dello scalo marittimo. Tuttavia, mentre gli occhi sono puntati sui lavori per il nuovo viadotto, non bisogna dimenticarsi dell’emergenza in corso per ponti, strade, gallerie e ferrovie del resto della Liguria e, più in generale, del resto d’Italia.

L’Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, appositamente creata in seguito alla tragedia del Morandi non è ancora operativa. Viene dunque da chiedersi chi stia monitorando al momento la situazione, verificando l’integrità delle infrastrutture e controllando che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria siano eseguiti nei tempi e nei modi previsti dalla legge, così da garantire gli standard minimi di sicurezza. Per cercare di dare risposta a queste domande, Assotrasporti ha iniziato a contattare le Prefetture d’Italia per ricevere informazioni sullo stato di manutenzione di strade, ponti, gallerie e ferrovie del territorio di competenza e dare seguito alla lettera inviata al Governo il 17 gennaio scorso contenente la richiesta di emanazione dello stato di emergenza per far fronte alla precarietà del sistema viario e ferroviario italiano.

Assotrasporti ed Eumove, rappresentante da Secondo Sandiano, insieme a Berlino Tazza, presidente di Confederazione delle imprese e dei professionisti Sistema Impresa, Alfonso Riva, presidente di FAI Federazione Autonoleggiatori Italiani Trasporto Persone, Tommaso Cerciello, presidente di Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, Giovanni Cicero, presidente di Valore Impresa, Alessandro Franco, direttore di Federterziario Genova e Renzo Erbisti, presidente di Azione nel Trasporto Italiano e CTLE Confederazione del Trasporto e della Logistica in Europa, ribadiscono quindi l’invito rivolto a tutti i cittadini, politici, associazioni, enti e imprese a partecipare attivamente alla campagna “Salva Vite” e dare il proprio contributo per trovare una soluzione efficace a questa grave emergenza: iscrivetevi al nuovo gruppo Facebook “Stato emergenza strade e ferrovie per prevenire crolli e morti” per dare i vostri suggerimenti e inviare segnalazioni.

