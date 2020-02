Sanremo. Doppio ledwall e ristorante griffato “La Mia Liguria”. E’ stato inaugurato questa sera, subito dopo il taglio del nastro di Casa Sanremo, lo stand promozionale della Regione che vuole così riconfermare la propria presenza in occasione della Festival, raddoppiando e puntando sulle eccellenze enogastronomiche del territorio, a partire dall’olio e dal vino.

Per una fotografia inaugurale si sono dati appuntamento l’assessore al Turismo Gianni Berrino, il presidente Giovanni Toti e gli assessori regionali Marco Scajola, Sonia Viale e Ilaria Cavo. «La presenza della Regione a Casa Sanremo è più forte che mai, commenta Berrino. Casa Sanremo è bella come non è mai stata e così anche la nostra presenza è ancora più importante e impattante. I ledwall accolgono i visitatori, promozionando due nostre eccellenze: l’olio e il vino. Al piano di sopra, gli ospiti del Palafiori potranno sedersi e gustare i prodotti del territorio nel ristorante che abbiamo voluto griffato Regione Liguria».