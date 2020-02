La polizia denuncia due imperiesi per furto: ricco bottino di biciclette, indumenti, scarpe e accessori

Imperia. Due giovani imperiesi sono stati denunciati dalla polizia di stato per furto aggravato. Nell’ambito di in controllo presso l’abitazione di uno dei due a seguito di furti avvenuti durante la scorsa estate presso i mercatini di Borgo Marina, mentre i poliziotti parlavano con il ragazzo che si trovava in compagnia di un coetaneo, hanno notato nel soggiorno quattro biciclette mountain bike quasi nuove di notevole valore.

A seguito di accertamenti è emerso che proprio durante la notte precedente, presso il molo Marinai d’Italia, erano state rubate due mountain bike. Confrontando le descrizioni e le foto fornite dai proprietari in sede di denuncia, le due biciclette corrispondevano per marca e colore a quelle rubate.

Nel corso della perquisizione sono venuti alla luce indumenti, scarpe, e accessori vari (in particolare, uno zaino e alcuni anelli e collane di grosse dimensioni) che gli operatori riconoscevano come quelli indossati dai soggetti ripresi dalle videocamere di sorveglianza in occasione di due episodi di furto avvenuti nei giorni scorsi.

Oltre ai capi di abbigliamento perfettamente corrispondenti, entrambi i giovani presenti nell’abitazione risultavano fortemente riconducibili per le fattezze fisiche agli individui responsabili dei predetti furti, commessi, il primo, all’interno del mercato coperto di Porto Maurizio, il secondo, presso il bar di uno degli stabilimenti balneari della Marina.

I due giovani sono stati accompagnati presso gli Uffici della questura e denunciati a piede libero per la commissione di tre furti aggravati : al mercato coperto, presso lo stabilimento balneare e al molo Marinai d’Italia.