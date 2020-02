La guest star del Festival 2017 torna a Sanremo, Lp a cena Da Nicò

Sanremo. Si animano le notti di piazza Bresca impreziosite dalle prime presenze internazionali atterrate nella Città dei Fiori per unirsi all’atmosfera festivaliera. Ieri, dopo l’esclusivo party al Royal Hotel, la cantautrice statunitense Lp, ospite speciale nell’edizione 2017 della kermesse canora, ha scelto il ristorante Da Nicò per una cena a base di prodotti del territorio.

L’artista diventata famosa per il suo singolo Lost on You sarà sul palco dell’Ariston domani?