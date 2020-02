Sanremo. Mancano poche ore alla terza serata del 70° Festival di Sanremo, una kermesse canora che in termini di ascolti sta dando tante soddisfazioni ai vertici Rai

«É stato un risveglio bellissimo, la gioia è immensa – dichiara Amadeus parlando degli ascolti record della seconda serata – , però ci sono altre tre serate quindi avremo modo di festeggiare in maniera più vistosa domenica mattina. C’è una grande soddisfazione sopratutto per quanto riguarda la musica perché tutto ciò che abbiamo preparato è al suo servizio».

Fiorello è tra i personaggi più apprezzati di questo Festival, sopratutto dal direttore artistico che afferma: «Fiorello è un fratello che mi fa stare tranquillo».

A salire sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus questa sera ci sarà la conduttrice e cantante albanese Alketa Vejsiu: «Questo è il mio sogno e il sogno di una nazione intera. Per l’Albania è un momento importante, seguiamo sempre il vostro Festival, per noi la Rai è stata la finestra della libertà, gli occhi degli albanesi sono con voi e i cuori di tutti quelli che vivono qui e che il vostro paese ha accolto.

L’Italia per me paese più bello del mondo e sono felice di essere accolta come solo voi sapete fare. Essere al fianco di Amadeus per me è un sogno e gli chiedo di venire a condurre con me almeno una serata del festival albese».