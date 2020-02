Judo Club Sakura Arma di Taggia, Lorenzo Rossi si classifica secondo al 25° Trofeo Internazionale Alpe Adria

Taggia. Anche quest’anno l’attività agonistica del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. è iniziata a pieno ritmo sin dall’inizio di gennaio: dopo un trofeo regionale per Esordienti B al quale hanno preso parte Carola Actis, Samuele Actis e Giacomo Rossi, che si sono molto ben comportati, pur essendo all’esordio della loro nuova categoria, si è svolto a Lignano Sabbiadoro il Trofeo Internazionale Alpe Adria, Grand Prix Cadetti e Juniores, che ha visto in gara i migliori atleti che in questo momento gareggiano in campo nazionale.

Al G.P. CA/JU ha preso parte anche Lorenzo Rossi che così iniziava ufficialmente il suo percorso nella classe degli atleti Juniores. Naturalmente si è trovato a competere con gli atleti migliori della classe Juniores, alcuni dei quali non aveva mai incontrato, ma la sua preparazione lo ha portato ad arrivare fino al secondo posto della classifica finale.

Altri due atleti del Club di Arma di Taggia hanno preso parte al Trofeo Alpe Adria, Leonardo Manetta ed Elisa Antellini: buono il loro comportamento, che li ha portati a posizionarsi rispettivamente al 7° ed al 17° posto delle loro categorie.

Il M° Ben.to Alberto Ferrigno, che ha accompagnato gli atleti e seguito tutti i loro incontri, spiega: «Naturalmente per loro, che sono agli esordi in questo tipo di competizioni, le difficoltà sono molto più importanti, sia dal punto di vista agonistico che psicologico, ma la preparazione che ricevono dal tecnico Alessio Ferrigno darà buoni frutti, come successo nel 2019: il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. si è classificato al secondo posto nei Campionati Regionali Liguri 2019, superata solo dal Pro Recco, solidissimo Club della provincia di Genova.

Adesso ci aspettano altri tre Grand Prix: Il Grand Prix Emilia Romagna – Trofeo Italia, rivolto agli Esordienti B, Il Trofeo Internazionale di Vittorio Veneto Grand Prix SE/JU, a Conegliano Veneto ed il Torneo Internazionale Genova, Città di Colombo, Grand Prix Cadetti/Juniores.

In mezzo a tutta questa attività, continuano a gareggiare anche i pre agonisti: il 23 febbraio saranno a Genova per un Torneo dedicato ai più giovani».