Imperia.Dopo la mobilitazione popolare con tanto di raccolta firme contro le vasche di itticoltura alla Galeazza, il sindaco Claudio Scajola scende in campo e affida alla sua pagina Facebook le sue considerazioni.

Sostanzialmente il primo cittadino addossa all’amministrazione precedente, quella guidata da Carlo Capacci, le responsabilità di non essersi opposti al progetto che, comunque, è datato 2008 epoca in cui sulla poltrona più importante di Palazzo civico sedeva Luigi Sappa.

«Comprendo -scrive Scajola – le preoccupazioni di tutti. Da sindaco, sono le mie preoccupazioni. È una storia che arriva da lontano, a noi il compito di gestirla. Come per il bilancio in dissesto, per gli investimenti bloccati, per il porto… Sia chiaro a tutti: la mia Amministrazione non ha autorizzato nulla. Nel febbraio 2018, mesi prima del nostro insediamento, il Comune ha autorizzato il sub ingresso nella concessione da parte della società Aqua, non esercitando l’opzione di diniego prevista dal Regolamento del Codice della Navigazione.