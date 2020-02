Itticoltura alla Galeazza, c’è il via libera del Comune: battibecco Oneglio-Abbo in aula

Imperia. Itticoltura alla Galeazza, c’è il via libera del Comune. «Questa amministrazione non può e non vuole attaccare un atto legittimo rilasciato da altri senza una motivazione seria che innescherebbe contenziosi».

Lo ha detto l’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio rispondendo alla interpellanza presentata dal capogruppo di “Imperia al centro” Guido Abbo nell’ambito del Question time preliminare alla seduta odierna di Consiglio comunale.

«Se la concessione fosse stata rilasciata alle Rateghe , davanti a Porto Maurizio, lei cosa farebbe?» ha replicato in polemica Abbo, rispedendo al mittente la responsabilità che l’assessore al Commercio ha voluto addossare nel suo intervento alla amministrazione precedente sul tema di cui Guido Abbo era assessore e adombrando un conflitto di interesse di Oneglio che gestisce una spiaggia alla Marina di Porto.

Ascensori

«A marzo gli ascensori ripartiranno tutti e tre insieme. La Thyssen che segue la gestione tecnica ha assicurato un ottimo risultato di affidabilità nel tempo», lo ha detto il consigliere Giovanni Montanaro rispondendo alla interpellanza del consigliere Fabrizio Risso del Partito democratico.