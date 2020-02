Incidente spettacolare e auto in fiamme, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Imperia. Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco per un duplice intervento a Diano Marina e a Camporosso. Nel primo caso, quando erano circa le due del mattino, la squadra del 115 si è mobilitata per soccorrere i feriti di un incidente d’auto avvenuto in via Giovanni Biancheri.

Due macchine si sono scontrate provocando uno spettacolare incidente che le ha portate e finire l’una sopra l’altra. A rendere imprescindibile l’intervento dei pompieri è stato il pericolo d’incendio causato dallo sversamento di ingenti quantità di benzina. Per fortuna, nonostante la dinamica, non si sono registrate conseguenze gravi per gli occupanti che hanno lasciato i rispettivi mezzi con le proprie gambe.

A Camporosso, invece, si è verificato l’incendio di una autovettura modello Smart in corso della Repubblica. Il veicolo, fortunatamente, era parcheggiato lontano da altre macchine. Sulle cause del rogo, al momento ancora sconosciute, indaga la polizia.