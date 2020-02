Incidente mortale a Diano Marina, disposti accertamenti poi i funerali del motociclista

Diano Marina. Il magistrato Lorenzo Fornace ha disposto ieri accertamenti sulla salma di Andrea Adotti, il 50enne romano, che da anni viveva nel Ponente ligure insieme alla moglie, morto domenica mattina in un incidente all’incrocio tra via Ardoino e via Aurelia, a Diano Marina. Sul corpo sono stati eseguiti esami tossicologici: un atto dovuto che servirà agli inquirenti per ricostruire con maggiori dettagli l’esatta dinamica dell’incidente e attribuire le responsabilità alle persone coinvolte.

Appassionato di moto, Adotti era in sella alla propria Triumph e stava viaggiando sull’Aurelia, quando si è schiantato violentemente contro una Fiat Multipla, guidata dal 70enne A.G. di Diano Marina, che stava svoltando. L’anziano è ora indagato di omicidio stradale.

Quando il motociclista ha visto l’auto ha provato a frenare: lo si vede dai segni lasciati sull’asfalto dalle ruote della Triumph. L’impatto con la vettura, però, è stato inevitabile. Andrea Adotti, titolare del bar Sidecar a San Bartolomeo al Mare, è stato sbalzato a terra, finendo contro un’Audi parcheggiata lungo la via davanti a un’ officina meccanica.

La notizia della scomparsa di Adotti ha gettato due comunità nello sconforto. Oltre a San Bartolomeo al Mare, dove gestiva il bar Sidecar, il cinquantenne era conosciutissimo anche a Bordighera. Qui, fino al 2015, aveva gestito un locale in via Circonvallazione, alle porte del centro storico. Un piccolo bar, dallo stesso nome di quello poi aperto a qualche chilometro di distanza a indicare la grande passione che Adotti aveva per le moto.

Buono, gentile e generoso, il barista accoglieva tutti con un sorriso cordiale. In tanti ora attendono di conoscere la data dei funerali per dargli l’ultimo saluto.

Dopo gli accertamenti, la salma verrà consegnata alla famiglia. I funerali dovrebbero svolgersi a Bordighera.