Incendio in via 4 Novembre a Imperia, subito spento dai vigili del fuoco

Imperia. Un incendio di piccole dimensioni si è sviluppato in un altrettanto piccola struttura adibita a magazzino, in via 4 Novembre, verso le 17.

Le cause del sinistro sono ancora da definire e a bruciare sarebbe stata qualche asse di legno del tetto. I vigili del fuoco, dal Comando provinciale, subito intervenuti, hanno impiegato pochi minuti a spegnere le fiamme