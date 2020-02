Sanremo. Un incendio di discrete dimensioni si è sviluppato nella frazione di Bussana, oggi pomeriggio verso le 17. Le cause sono ancora da definire e le fiamme, alte in certi momenti almeno 5 metri, hanno coinvolto un canneto che cresce sulle spiagge di Via al Mare. Alta e visibile da lontano la colonna di fumo sprigionatasi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento matuziano, con tre mezzi. Presente anche una volante della polizia. Il rogo, pur lambendo un’automobile non ha danneggiato cose o ferito persone.