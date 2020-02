Incendio boschivo sul confine con il Savonese. Il forte vento lo alimenta e impedisce l’intervento dei mezzi aerei

San Bartolomeo al Mare. Un incendio boschivo, con un fronte di fuoco relativamente vasto, si è sviluppato sulle alture della cittadina del Golfodianese, in zona valle Chiappa.

Le fiamme, alimentate dal forte vento di queste ore, sono divampate, per cause da stabilire, verso le 15.30 in una zona al confine tra le provincie di Imperia e Savona.

Non ci sarebbero persone o cose minacciate dal rogo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco dal Comando di Imperia e volontari Aib (anti incendio boschivo). Visto il forte vento ed il mare agitato non possono intervenire, per ora, mezzi aerei.