In buone condizioni le due persone positive al Coronavirus in Liguria

Genova. L’Ospedale San Martino di Genova comunica gli aggiornamenti sulle due persone positive al Coronavirus in Liguria:

Il paziente ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di La Spezia è in buone condizioni generali di salute, non ha febbre, non presenta sintomi respiratori. Si riscontrano ad ora sul profilo un lieve mal di gola e una forma di congiuntivite.

La paziente ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive del Policlinico San Martino è in discrete condizioni generali, con moderati sintomi respiratori. Non ha febbre, è stabile rispetto alla giornata di ieri.