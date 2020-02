Imperia. Secondo appuntamento per il mese di febbraio per il Giraparasio, visita guidata al borgo antico del Parasio.

Questa volta ci soffermeremo sulle “roste”, le inferriate, talvolta anche di legno, poste al disopra di un porta di casa o di una bottega, e normalmente a forma di ventaglio, con lo scopo di dare aria e luce all’interno.

Un motivo in più per scoprire il centro storico di Porto Maurizio. Appuntamento è per sabato 15 febbraio alle 15.30 davanti ala Duomo di San Maurizio.

Il Gira Parasio è un’iniziativa del Circolo Parasio di Imperia. E’ sempre gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, telefonare al numero 331 6992009 (Enzo).