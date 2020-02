Imperia. La tutela della fasce deboli, il contrasto allo spaccio di droga e all’abuso di alto da parte dei giovani. La lotta alla violenza sulle donne e alle truffe agli anziani. E un messaggio alla criminalità organizzata: «Ci sono territori in cui ci si convince, altre in cui si combatte. Dove ci sono io si combatte». Sono i punti fermi dell’operato del nuovo questore Pietro Milone, che si è insediato stamani a Imperia.

Per quanto riguarda la tutela delle fasce deboli, il questore è pronto ad affrontare il problema mettendo in campo una serie di azioni come «controllo capillare del territorio e controlli su tutti gli esercizi pubblici che troppo spesso e con troppa leggerezza forniscono sostanze alcoliche ai ragazzi minorenni». «Questo lo considero un obiettivo primario – ha aggiunto – Perché la prevenzione è l’arma migliore che possiamo mettere in campo per evitare di arrivare ad eccessi come successo purtroppo in tante parti d’Italia».

Negli anni Novanta del secolo scorso, in qualità di commissario capo, Milone ha contribuito a sgominare la cosiddetta “Banda della Magliana”, con indagini durate oltre quattro anni che hanno portato all’arresto del boss Maurizio Abatino e alla successiva operazione “Colosseo”. «Ho dedicato gran parte della mia vita a perseguire una associazione di tipo criminale di stampo mafioso ormai nota in tutta Italia – ha detto – Ovviamente devo ancora calarmi nella realtà di Imperia e capire se qui è possibile che ci siano infiltrazioni, se non ci sono, se è un territorio libero. Tutto questo verrà fatto e seguito attentamente. Ma se per caso dovessero essere riscontrate associazioni di tipo mafioso è chiaro che si farà tutto il possibile e si metteranno in campo tutte le forze per poterlo contrastare».

Una giornata particolare, quella in cui si è insediato il nuovo questore, in piena emergenza coronavirus: «Ci metteremo a disposizione e faremo qualunque intervento ci verrà richiesto di fare – ha detto a proposito – Probabilmente in queste ore avremo incontro in Prefettura su Covid-19».