Imperia, Salvatore (M5s): «Bene le telecamere e l’aumento degli agenti, ma serve più attività investigativa»

Imperia. «Bene le telecamere e l’aumento degli agenti, ma serve più attività investigativa». Lo ha detto Alice Salvatore (M5s), candidata alla presidenza della Regione Liguria, in merito all’installazione di nuove telecamere nel territorio comunale di Imperia. «Tra fine febbraio e i primi di marzo, è previsto ad Imperia l’arrivo di 150 nuove telecamere in 4k ad altissima definizione da sistemare in centro città e nell’immediata periferia. Inoltre verranno assunti nuovi agenti stagionali – ha aggiunto la Salvatore – Non discuto le intenzioni, ma il fulcro del miglioramento della sicurezza è potenziare dell’attività investigativa».

E ancora: «Dà una sensazione di sicurezza avere le telecamere, così come conforta vedere le pattuglie passare per le strade. Ma se ogni 100 agenti, 90 sono sul territorio e solamente 10 si occupano di sradicare alla radice le organizzazioni, la nostra sarà solamente una cura del sintomo, non della malattia. Gli investimenti vanno concentrati anche sulle indagini e sull’arresto di chi organizza e gestisce sul territorio i movimenti criminali. Non basta allontanare per qualche ora il piccolo spacciatore o il teppista. E voi, vi sentite sicuri nella vostra città?».