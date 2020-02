Imperia. Giornata importante ieri al Ruffini di Imperia, scuola capofila regionale per il Debate. Si sono infatti svolte, per tutta la giornata, le selezioni regionali che daranno accesso alle Olimpiadi nazionali che si terranno a Marina di Massa dal 30 marzo al 3 aprile.

Dodici istituti superiori, provenienti dai diversi capoluoghi Liguri, hanno affrontato due dibattiti: la mattina una mozione così detta “impromptu” comunicata al momento e preparata dagli studenti in un’ora, il pomeriggio su un tema preparato, comunicato alle squadre partecipanti circa 3 settimane prima delle selezioni.

La mozione su cui si sono confrontate al mattino era: “I soldi non fanno la felicità” , mentre il tema del confronto pomeridiano era il seguente: “I profili social non dovrebbero essere aperti se non utilzzando un documento di identità”. Temi in cui una delle due squadre difendeva la mozione mentre l’altra esponeva le ragioni della sua posizione “contro”.

48 debaters hanno dato vita ad una serie di competizionei vivaci e coinvollgenti che ha visto come finaliste le squadre dell’Istituto Ruffini e quella del MaJorana- Giorgi di Genova. Gli studenti di casa hanno ben difeso la loro posizione ma alla fine, la vittoria è andata con merito ed onore agli studenti Genovesi che nella finale sostenevano la posizione “contro”.

Una bella giornata di scuola “attiva” in cui sempre più i ragazzi sono protagonisti. Una scuola che utilizza nuove metodologie per mettere in gioco abilità e “soft skills” fuori dal percorso curricolare di studio ma che ormai ricoprono un’importante funzione nel percorso di crescita.

Accanto a queste “Avanguardie educative” però il Ruffini porta avanti anche molte iniziative culturali tradizionali. A darne un esempio, proprio ieri, mentre in una decina di aule si svolgevano le competizioni di debate, gli studenti delle classi 5 hanno potuto assistere alla proiezione del film “Sophie Scholl- la Rosa bianca” che racconta i la breve prigionia, il processo e la condanna alla pena capitale subìti da Sophie Scholl e da suo fratello maggiore, accusati di cospirazione contro il regime del Führer perché parte del gruppo clandestino di opposizione denominato Rosa Bianca.

Alla proiezione, molto partecipata, è seguito un dibattito che ha visto i ragazzi di nuovo protagonisti e coinvolti avvicinarsi ad un tema così importante della nostra storia.