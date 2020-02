Imperia, ruba in un supermercato armato di tenaglie: giovane denunciato dalla polizia

Imperia. L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico identifica e la squadra volante della Questura di Imperia hanno denunciato gli autori di plurimi episodi di furto aggravato, avvenuti recentemente ai danni di supermercati ed esercizi commerciali.

Ieri pomeriggio, il responsabile della sicurezza di un supermercato cittadino ha contattato il 112 perché allarmato dai movimenti sospetti di un ragazzo, noto in città per i suoi trascorsi giudiziari. Immediatamente un equipaggio della polizia di stato si è recato sul posto e identificava il giovane in questione; successivamente, una perquisizione personale in flagranza di reato, ha consentito di rinvenire, occultate sulla persona del predetto, i proventi dell’attività predatoria e un paio di tenaglie: il giovane è stato dunque deferito in stato di libertà per furto aggravato dal possesso di armi e per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Inoltre, sono state individuato, mediante le analisi delle immagini di videosorveglianza, due donne resesi responsabili di due diversi recenti episodi di furto aggravato, rispettivamente dall’impiego di violenza sulle cose e dall’aver agito con destrezza: le autrici dei due furti aggravati sono state denunciate.