Imperia, Rt mette all’asta due immobili per oltre 11milioni di euro. Ecco dove

Imperia. Riviera Trasporti S.p.A. mette all’asta due compendi immobiliari rispettivamente al civico 362 di corso Cavallotti, a Sanremo, e in corso Francia, 15, a Ventimiglia. L’asta pubblica avrà luogo alle 11 del prossimo 30 marzo, presso la sede legale di Rt in via Nazionale, 365, a Imperia.

Per quanto riguarda l’edificio di Sanremo, si tratta di un «immobile multifunzione inserito in contesto di pregio fronte mare in adiacenza alla pista ciclabile recentemente realizzata sul sedime dell’ex tracciato ferroviario nell’ambito del parco costiero della Riviera dei Fiori». Il prezzo a base d’asta è di 8milioni di euro per l’acquisto dell’intero lotto composto da officina-deposito, piazzale parcheggio e area verde.

A Ventimiglia, è invece in vendita il «compendio immobiliare sito in posizione immediatamente sottostante il promontorio del centro storico in sponda destra del fiume Roja». Il prezzo di stima posto a base d’asta dell’intero lotto è pari a 3milioni e 100mila euro.

Tutti i dettagli nel pdf scaricabile qui.