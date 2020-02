Imperia, polizia individua colpevoli del furto in locale di zona Prino: denunciati due 17enni

Imperia. Gli operatori della squadra volante hanno individuato “a colpo sicuro” due soggetti sospetti. Transitando in auto su viale Matteotti all’altezza della “Pensilina”, hanno notato due giovani alla fermata del pullman riconoscendoli come gli autori di un furto avvenuto presso un locale sito in zona Prino, ove, nel mese di dicembre erano state sottratte svariate bottiglie di liquore con gravi danni al frigo bar e ad una finestra.

I ragazzi sono stati portati negli Uffici della Questura per approfondimenti dove sono state visionate le immagini delle telecamere di sicurezza del bar depositate dal titolare in sede di denuncia e così i sospetti degli operatori hanno trovato conferma. I due 17enni, entrambi di Imperia, sono stati denunciati per furto in concorso aggravato dalla violenza sulle cose.

La prevenzione e la repressione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria è solo un aspetto del controllo del territorio effettuato dalla Polizia di Stato a tutela della sicurezza urbana. Vi sono poi degli specifici servizi mirati al decoro e alla vivibilità della città, attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati.

A tal fine vengono sistematicamente effettuati sopralluoghi delle aree considerate a rischio e delle strutture in stato di abbandono della città, monitorate grazie alla presenza sul territorio, da un lato, e alle segnalazioni raccolte dai poliziotti di quartiere, dall’altro.

Proprio questi ultimi, nell’ambito della “Polizia di Prossimità”, hanno raccolto recentemente alcune segnalazioni in ordine a situazioni di degrado all’interno del cortile della Camera di Commercio. Per dare un seguito immediato e rimuovere le eventuali situazioni di disagio, gli operatori della squadra volante hanno effettuato a più riprese passaggi nella zona, visionando altresì le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in loco, non rilevando tuttavia fatti particolari.