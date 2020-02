l'allarme

Imperia, pino marittimo cade in lungomare Vespucci: nessun ferito fotogallery

Per fortuna in quel momento non transitava nessun veicolo lungo la carreggiata











Imperia. Un grosso pino marittimo è crollato nel pomeriggio di oggi in lungomare Vespucci nei pressi dell’innesto con via San Lazzaro. Per fortuna in quel momento non transitavano veicoli lungo l’arteria solitamente molto trafficata. di 6 Galleria fotografica Caduta albero in lungomare Vespucci







Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della polizia municipale che ha provveduto a delimitare l’area. danneggiato un muretto e un cartellone pubblicitario. Si procede a senso unico alternato.