Imperia. Una mamma di un alunna che frequenta la scuola elementare di Borgo San Moro in via Sant’Agata ci segnala un problema: «Proprio dal inizio della salita che porta i bambini a scuola c’è una perdita da una condotta fognaria E’ già stata fatta denuncia ad Amat che tempestivamente ha provveduto comunicando di aver trovato la causa della perdita e di dover scavare nel muro per sistemare il danno».

«Questo accadeva 3 settimane fa, dopodiché non abbiamo visto più nessuno. I problemi principali e che i bambini e i genitori per salire a scuola ci mettono i piedi dentro e in quanto melmoso si rischia di scivolare. Po la puzza, e a, anche i batteri e tutto il resto».