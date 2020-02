Imperia. Ha chiamato i soccorsi allarmando il 115 per essere rimasto chiuso fuori casa dicendo di avere il forno acceso.

E’ accaduto stamattina in via Maresca in pieno centro a Oneglia. I vigili del fuoco si sono precipitati per aprire la porta ma una volta entrati dentro l’alloggio hanno scoperto che il forno era spento ed accesa c’era solo una stufa elettrica.

Concluso l’intervento i vicini accorsi sul posto e che osservavano dalle finestre hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.