Imperia. A Montegrazie proseguono i lavori di consolidamento del sagrato del Santuario di Nostra Signora delle Grazie, che permetteranno, attraverso un’opera di palificazione, di mettere in sicurezza per sempre lo splendido edificio religioso quattrocentesco e la strada sottostante. Prevista anche l’asfaltatura del tratto che collega la frazione con Borgo Sant’Agata.

Iniziati anche gli interventi di ricostruzione della pavimentazione in porfido gravemente danneggiata in via Monti a Oneglia e la sistemazione dei marciapiedi in via Serrati all’altezza della frana e all’incrocio con l’innesto di via Diano Calderina.