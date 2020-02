Imperia. Sono in corso le operazioni per installare i parcometri in via XXV Aprile, la strada che porta al tribunale.

Si tratta di una decisione assunta dall’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano allo scopo di garantire il turn over dei mezzi parcheggiati a beneficio delle attività commerciali della zona.

La tariffa oraria è di un ero e 50 con sconto per i residenti.

In precedenza la sosta era regolata con disco orario.