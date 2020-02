Imperia. «Le strisce blu in via XXV Aprile non si toccano», lo ha detto l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano rispondendo a una interpellanza proposta nell’ambito del Question time dal capogruppo del Pd Fabrizio Risso.

Risso in considerazione che la via è quella di accesso al Palazzo di giustizia chiedeva che venisse riconsiderata la scelta.

Gagliano, invece, ha ribadito la necessità di garantire il turn over dei posteggi. «Evidentemente lei è avvocato e ha sentito le voci del tribunale» ha chiosato l’assessore alla Viabilità non senza una punta polemica.