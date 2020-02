Imperia, nascondeva cocaina nella biancheria intima: fermato dalla polizia

Imperia. La Polizia di Stato è quotidianamente impegnata sul territorio per rispondere alle istanze provenienti dai cittadini aventi ad oggetto tanto la sicurezza quanto la vivibilità e il decoro della città. Un’attenzione particolare è dedicata al monitoraggio delle principali arterie stradali e dei caselli autostradali di accesso alla città.

Nei giorni scorsi, intorno alle 22, la pattuglia della volante impegnata in un posto di controllo presso lo svincolo autostradale di Imperia Ovest, ha intimato l’alt ad un’autovettura in uscita dal casello. Mentre la verifica del veicolo e dei relativi documenti andava a buon fine, a carico del conducente risultavano plurimi pregiudizi di polizia, in particolare in materia di stupefacenti, minacce e porto abusivo di armi improprie. Inoltre l’uomo appariva particolarmente nervoso e impaziente di allontanarsi.

Per tali motivi i poliziotti hanno proceduto ad un controllo della sua persona rinvenendo nella biancheria intima indossata da lui un involucro in plastica contenente sostanza stupefacente, risultata essere, all’esito dei narcotest effettuati successivamente in Questura, del tipo cocaina e del peso di 10 grammi. Sequestrata la sostanza, il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.