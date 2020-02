Imperia, Maurina Strescino vince contro Volare Volley Arenzano

Imperia. Vince senza particolari difficoltà la Maurina Strescino al palazzetto dello sport la gara che la vedeva impegnata con le genovesi del Volare Volley Arenzano, formazione che occupa la settima posizione della classifica provvisoria.

Partita sempre in mano alle bianco-azzurre con parziali chiusi a 18-13-9 che permettono agli allenatori Luca Gallo e Mario Ozenda di far ruotare tutte le giocatrici a disposizione. La vittoria numero dodici su quindici gare consente alla Maurina Strescino di confermare il terzo posto utile per i play off.

Sabato 22 febbraio alle 20.30 le imperiesi faranno visita presso il centro polifunzionale Tea Benedetti alla Virtus Sestri, formazione che occupa la nona posizione della classifica provvisoria.