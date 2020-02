Imperia, l’onorevole Flavio Di Muro saluta e ringrazia il questore Cesare Capocasa

Imperia. «Voglio salutare e ringraziare pubblicamente il Questore di Imperia dott. Cesare Capocasa. Da quando ricopro il ruolo di Deputato mi sono rivolto a lui, per questioni di sicurezza e ordine pubblico, e devo riconoscergli una costante disponibilità e un’indubbia preparazione professionale. Gli auguro buon lavoro e mi congratulo per il nuovo incarico sperando che la sua permanenza nella nostra provincia gli abbia lasciato un buon ricordo». Sono le parole di ringraziamento e saluto rivolte al questore di Imperia, Cesare Capocasa, in procinto di lasciare il capoluogo di provincia, dall’onorevole ventimigliese Flavio Di Muro.

Aggiunge il deputato:«Saluto il nuovo Questore dott. Milone e gli garantisco fin d’ora la massima collaborazione istituzionale nell’esclusivo interesse dei cittadini imperiesi».