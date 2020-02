Imperia, la questione “bacheche” approda in consiglio comunale

Imperia. A un punto di svolta la questione “bacheche” sotto ai portici di via Bonfante a Oneglia: venerdì 28 (ore 18) è convocato, infatti, il consiglio comunale che dovrà esprimersi sul regolamento relativo agli espositori che dovranno essere riposizionati dopo il restyling.

Nei giorni scorsi per protesta l’attivista radicale Gianpiero Buscaglia è arrivato perfino a incatenarsi per protesta. «Le bacheche -dice l’assessore all’arredo urbano Laura Gandolfo – saranno salvaguardate ma dovranno essere mantenute pulite e ordinate a penna di revoca visti gli sforzi economici che l’amministrazione sta facendo per ridare dignità al centro storico».

Gli altri punti all’ordine del giorno sono l’approvazione del Bilancio 2020/2022, l’affidamento in house alla Goimperia della gestione dell’impianto e della rete di video sorveglianza anche ai fini di protezione civile, la digitalizzazione dei processi amministrativi.

Una mozione sulla sicurezza degli operatori di polizia locale sarà discussa su proposta della capogruppo della Lega Monica Gatti.