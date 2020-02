Imperia, la preoccupazione dei sindacati per il Coronavirus: «Richiediamo interventi a favore di imprese e lavoratori»

Imperia. Le organizzazioni datoriale e sindacali, Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Imperia e Filcams, Fisascat, Uiltucs della Provincia di Imperia, hanno esaminato la situazione creatasi a seguito del diffondersi dell’emergenza coronavirus e dei conseguenti provvedimenti cautelari emessi dalle autorità nazionali, regionali e locali.

«Le nostre imprese ricettive e della ristorazione stanno ricevendo numerose disdette di prenotazione e l’annullamento di eventi porterà un calo degli incassi per tutto il comparto turistico e commerciale. Tale situazione è destinata a creare difficoltà gestionali e nell’immediato una ricaduta sui rapporti di lavoro con conseguenza sui livelli occupazionali.

Si richiede quindi che Codesta Amministrazione Regionale preveda puntuali strumenti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in particolare con l’attivazione di ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori e interventi di supporto economico straordinario per le imprese. Certi di un pronto accoglimento delle presenti richieste e della conseguente emissione di provvedimenti specifici restiamo in attesa di un cortese riscontro» – dicono Enrico Lupi di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Imperia, Paolo Marengo di Filcams-Cgil, Massimiliano Scialanca di Fisascat Cisl, Piercarlo Borgo di UILTuCS-UIL.