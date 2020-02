Imperia. Il Comune scommette sul centro storico di Porto Maurizio: per tre mesi, da marzo a maggio, ogni fine settimana, nella giornata di sabato, la parte pedonalizzata di via Cascione ospiterà un evento.

Sono diverse le associazioni locali e non che hanno raccolto l’appello dell’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo a varare e promuovere un calendario dedicato all’intrattenimento volto ad animare l’ex salotto buono portorino. Gli uffici comunali coordineranno le iniziative destinate prevalentemente alle famiglie allo scopo, anche, di incentivare lo shopping delle famiglie. Il calendario è in preparazione, si comincia nel mese di marzo e gli appuntamenti proseguiranno fino a maggio: 10 eventi per altrettanti week end esclusi quelli in cui si svolgeranno la Milano-Sanremo (21 marzo), il Festival della Birra (10-12 aprile) e la Fiera del Libro (31 maggio-2 giugno). Le ultime due manifestazioni si terranno proprio in via Cascione e dintorni.

Parrebbe, dunque, confermarsi la volontà dell’amministrazione guidata da Claudio Scajola di mantenere l’isola pedonale di via Cascione, nonostante un movimento contrario da parte di alcuni commercianti che non si sono mai rassegnati al traffico limitato e, soprattutto, alla sparizione dei parcheggi. Palazzo civico, punta sul rilancio della via destinata, nei piani dell’amministrazione, a ridiventare il salotto buono cittadino, in particolare, con la riapertura del teatro Cavour, sul piano della vita culturale cittadina.