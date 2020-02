Imperia, i ragazzi dell’Isah e gli ospiti della casa di riposo insieme per festeggiare Carnevale

Imperia. Anche quest’anno i ragazzi del Centro Isah saranno protagonisti, insieme agli anziani della Casa di Riposo, per festeggiare Carnevale.

I nostri ragazzi si esibiranno in spettacoli musicali e di intrattenimento sotto la supervisione del maestro Adriano Strangis. L’appuntamento è per giovedì 20 febbraio alle ore 10 presso la casa di riposo di via Agnesi 25.