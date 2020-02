Imperia. Presso la scuola primaria dell’Istituto comprensivo Sauro (plesso di via Gibelli) si è tenuta la prima lezione sull’uso consapevole di internet, tenuta dagli alunni della 3° C del Liceo Scienze Umane e diretta ai bambini delle classi quarta e quinta di via Gibelli, Borgo San Moro e Castelvecchio.

La lezione fa parte di un progetto promosso e finanziato dall’Associazione Genitori @ttivi Imperia nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro del liceo Amoretti.

Gli alunni di terza superiore, infatti , hanno ricevuto 18 ore di formazione ad hoc presso il tecnico informatico Mauro Ozenda, da tempo impegnato nella prevenzione dei rischi di internet, e dal pedagogista Marco Scarella che ha supportato i ragazzi nel difficile compito di comunicare efficacemente a bambini di 9 e 10 anni concetti fondamentali per una gestione sicura del digitale.

Ogni classe della primaria coinvolta ha avuto come docenti 4 liceali, che hanno elaborato secondo il loro “sentire” gli insegnamenti ricevuti dai 2 professionisti menzionati.

«Ciò che ne è scaturito», dice Federica Novelli presidente di Ag@ «sono lezioni uniche nel loro genere, poiché rielaborate in base al vissuto di ogni ragazzo. Ho assistito alle lezioni e non nego di essermi emozionata. I ragazzi/docenti hanno affrontato con grande serietà la paura del parlare in pubblico, la difficoltà di lavorare in squadra e di superare l’interlocuzione. Sebbene si tratti di un pubblico composto da bambini, garantisco che non è semplice né gestire le domande, né trovare sempre la risposta giusta.

Ringrazio i ragazzi perché per noi rappresentano una start-up,una sorta di progetto pilota di peer-education. Se funzionerà, come speriamo, potrà essere ripetuto in futuro, affrontando anche altre tematiche sensibili di grande utilità per i bambini e i ragazzi. Una formazione nella formazione».

«Infine -conclude la Novelli – ringrazio le dirigenti della Sauro e dell’Amoretti Blanco e Pramaggiore per la disponibilità, le professoresse Bottino e Serafini responsabili del progetto al liceo e tutte le maestre che hanno partecipato con grande interesse, proprio come i loro alunni».

