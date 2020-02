Imperia, gara rifiuti: slitta al 18 marzo l’udienza al Tar per il ricorso della Docks

Imperia. Gara rifiuti, slitta al 18 marzo l’udienza di fronte al Tar di Genova che avrebbe dovuto tenersi oggi.

I giudici amministrativi dovevano decidere a proposito del ricorso proposta dalla Docks Lanterna. La società genovese classificata si è, infatti, seconda (per pochi decimali) e contesta, i punteggi assegnati dalla Commissione del Comune di Imperia a proposito della gara, 45 milioni di euro in 5 anni, per l’assegnazione dell’appalto di igiene ambientale.

La Docks chiede al Tar di essere dichiarata vincitrice del concorso al posto della De Vizia Transfer, azienda campana con sede a Torino.

Si dovrebbe, invece, iniziare a discutere del ricorso di Teknoservice, attuale gestore del servizio in proroga (da fine luglio 2015)) classificata ultima e che invoca l’annullamento della gara. Prevedibile, dunque, l’ennesima nuova proroga da parte del Comune alla stessa Teknoservice che gestisce ininterrottamente il servizio dalla fine di luglio 2015.

Lo slittamento è stato richiesto dalla De Vizia a causa dei motivi ulteriori addotti dalla Docks Lanterna in merito alle recenti esclusioni (ancora sub judicem) della Di Vizia a Monza e a Torino.

I cittadini imperiesi, pertanto, dovranno attendere ancora prima di conoscere il nome del nuovo gestore con ripercussioni anche sull’attuale servizio che ovviamente la Teknoservice non ha interesse a migliorare finché non si conoscerà il destino della gara.