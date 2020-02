Imperia, diffamazione via social anche Antonello Ranise ritira la querela contro Lucia Scajola e Paolo Petrucci

Imperia. Dopo Marco Scajola anche il consigliere comunale di Forza Imperia Antonello Ranise ha ritirato la querela nei confronti di Lucia Scajola e Paolo Petrucci per la diffamazione a mezzo social durante l’infuocata campagna elettorale del 2018.

Il processo nei confronti della figlia del primo cittadino, l’udienza è prevista per il 6 luglio, e di Petrucci procede ugualmente per le accuse che vedono come persona offesa l’avvocato ed ex consigliera comunale di Forza Italia Piera PoillucNell’ottobre scorso, il pubblico ministero Barbara Bresci aveva emesso un decreto penale di condanna nei confronti di Lucia Scajola e Paolo Petrucci entrambi difesi dall’avvocato Erminio Annoni, condannandoli a 4 mesi di carcere, convertiti a 9 mila euro di multa con sospensione della pena. Ma i due hanno ricorso scegliendo di iniziare un regolare processo.

La diffamazione sarebbe avvenuta attraverso l’attivazione di un falso profilo Facebook. Lucia Scajola e Paolo Petrucci all’epoca si occupavano della campagna elettorale del futuro sindaco.