Imperia, cresce il numero di pm: a novembre arrivano due giovani magistrati in Procura

Imperia. Due giovani magistrati – M0t (magistrato ordinario in tirocinio) – arriveranno a rinforzare l’organico della Procura di Imperia il prossimo novembre. Per conoscere i nomi dei due magistrati bisognerà attendere il 27 febbraio, quando i vincitori del concorso da ex uditore giudiziario sceglieranno, tra le oltre 300 procure italiane, le rispettive destinazioni in base alla posizione in graduatoria.

Salirà così a nove il numero di pm a Imperia. Attualmente, tra giovani magistrati e colleghi con più esperienza, i pm sono sette su un organico che ne prevede dieci. A loro si aggiunge il procuratore capo, Alberto Lari, e l’aggiunto Grazia Pradella che lascerà il proprio ruolo entro l’estate, quando partirà alla volta di Piacenza, dove ricoprirà il ruolo di procuratore capo.