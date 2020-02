Imperia commemora Sandro Pertini in occasione del 30° anniversario della sua scomparsa

Imperia. Continua la serie degli eventi organizzati dagli Istituto Storici Liguri che hanno voluto dedicare i mesi di gennaio e di febbraio alla “Giornata della Memoria” con importanti approfondimenti, come la presentazione della ricerca sulla Deportazione dei lavoratori liguri ad opera dei tedeschi durante la Seconda guerra mondiale “Tante braccia per il Reich” e del libro “Destinazione Ravensbruck. L’orrore e la bellezza nel lager delle donne” di Donatella Alfonso, Laura Amoretti, Raffaella Ranise.

In occasione del 30° anniversario della scomparsa del presidente “Il giovane Pertini, Pertini e i giovani”, l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia insieme all’Isrec di Genova, con il patrocinio della Regione Liguria, del Consiglio Regionale-Assemblea Legislativa della Liguria, della Provincia e della città di Imperia e con la collaborazione di MIUR-Ufficio Scolastico Liguria, Fondazione Sandro Pertini, ANPI Liguria, FIVL Imperia, Circolo Parasio di Imperia, SOMS di Imperia e ATAPE di Ventimiglia, ha promosso, per sabato 22 febbraio alle 17 presso la Sala Consiliare della Provincia di Imperia la commemorazione di Sandro Pertini. Questo incontro intende ripercorrere simbolicamente la visita del Presidente nella nostra provincia, avvenuta nel 1980, in occasione della consegna della Medaglia d’Oro al Valor Militare per meriti partigiani.

Introdurrà l’evento Giovanni Rainisio Presidente dell’ISRECIm, si continuerà con i saluti delle autorità e dei Presidenti promotori, insieme all’Istituto, di questa commemorazione e si concluderà con gli interventi di Giorgio Loreti Presidente dell’ANPI di Bordighera e amico personale di Sandro Pertini e di Umberto Voltolina Presidente della Fondazione “Sandro Pertini”.

La locandina 30° SANDRO PERTINI