Imperia, arriva il Grande Fratello: 248 telecamere collegate alla sala operativa

Imperia. Da 93 telecamere a 248: l’occhio del Grande Fratello arriva sulla città: la pratica è passata ieri sera al vaglio del Consiglio comunale: «Ci saranno telecamere dedicate ai torrenti in modo da poterli monitorare durante le allerte dalla Sala Emergenza e Sicurezza, dove sarà installato un videowall 3×2 che raccoglierà tutte le immagini», ha spiegato l’assessore alla Protezione civile Simone Vassallo.

Tecnicamente 112 telecamere saranno in 4K, 76 in Full HD, 60 analogiche 76 in Full HD, Il progetto è stata seguito anche dall’assessore alla Sicurezza e Antonio Gagliano. La gestione sarà affidata alla Goimperia.

«La nuova sala - aggiunge Vassallo – permetterà di gestire le emergenze in maniera del tutto moderna. Il Coc avrà a disposizione immagini in tempo reale per organizzare la macchina d’intervento e garantire la sicurezza dei cittadini sia sul fronte delle emergenze legate al maltempo che su quello del contrasto alla miro-criminalità»

Approvato il bilancio di previsione 2020 da 140 milioni di euro presentato dall’assessore alle Finanze Fabrizia Giribaldi da 140 milioni . Il documento contempla la quota annuale di risanamento del disavanzo pregresso per complessivi 1.027.000 euro. Le spese correnti ammontano a 48 milioni di euro. Gli investimenti per opere pubbliche superano i 32 milioni di euro nel 2020, che vanno a sommarsi agli 11 di fine 2019, per un totale di oltre 43 milioni di euro. Nel 2021 sono previsti ulteriori 29 milioni di euro di investimenti. Per avere una misura di confronto, i bilanci 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 prevedevano in media investimenti per circa 2 milioni e 870 mila euro l’anno, per un totale in cinque anni di poco più di 14 milioni di euro.

Digitalizzazione

Approvato anche l’affidamento in house a Liguria Digitale del progetto di digitalizzazione dei servizi comunali. 840 mila di finanziamento europeo ai quali si giungono 360 mil euro di risorse comunali, per un investimento complessivo di 1 milione e 200 mila euro. Prevista il rinnovo di sala consiglio, le cui operazioni saranno completamente digitalizzate, nuovo sito istituzionale, nuovo sito turistico museale, totem informativo interattivo in città, portale del contribuente, punti WI fi, eccetera. Il progetto è stato presentato dall’assessore Gianmarco Oneglio.