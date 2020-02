Imperia, al via il primo concorso in ricordo di Lucetto Ramella

Imperia. Con il patrocinio del Comune di Imperia, della Provincia di Imperia e dell’Ufficio Scolastico Regionale per Ia Liguria, la famiglia Ramella in collaborazione con il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi indice il primo “Concorso Lucetto Ramella”.

Tale iniziativa ha lo scopo di far conoscere e ricordare Lucetto Ramella, scrittore onegliese che ha dedicato la sua opera alla conservazione e alla diffusione del dialetto e delle tradizioni della sua città, e di mantenere vivo tra i giovani il patrimonio culturale locale. Unitamente, si intende omaggiare la memoria deI fratello Pietro Ramella, che, con cura e passione ha illustrato ed abbellito tutti i suoi libri.

Il concorso è suddiviso in 4 sezioni e la premiazione si terrà durante i festeggiamenti per la quarantesima edizione della Festa di San Giovanni, a giugno 2020. Il regolamento è online sul sito www.ineja.it e per maggiori informazioni è possibile scrivere alla mail concorsolucetto.ramella@gmail.com.