New York. E’ originario di Ventimiglia il ristoratore premiato dal programma Little big Italy come miglior ristorante italiano a New York. Carmelo “Carlo” Bennici, infatti, con i suoi soci German e Pino, ha vinto la sfida con altri due ristoranti italiani della Grande Mela grazie alla cucina del suo ristorante “La Vite”. Piatto più apprezzato dal conduttore del programma, in onda su Nove, Francesco Panella, è stato il Baccalà.

Il consigliere comunale Francesco Mauro (FdI) si è personalmente complimentato con il suo concittadino: «Un grande risultato quello di Carmelo Carlo Bennici, un ventimigliese che ieri sera è stato protagonista e vincitore del programma televisivo sulla “Nove” #littlebigitaly. Carlo, da qualche anno a New York, precisamente nel Queens, è il classico esempio di professionista serio e capace, arrivato a New York si è subito dato da fare e dopo le prime esperienze positive nella grande mela ha aperto un ristorante che si chiama “Vite” vinosteria. A Carlo vanno i complimenti miei personali e di tutta l’amministrazione per la grande visibilità che sta dando alla città di Ventimiglia all’estero, ci siamo sentiti telefonicamente e lo aspettiamo a braccia aperte quest’estate».