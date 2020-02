Il sindaco Biancheri realizza il suo sogno e fa centro: «Erano sei anni che chiedevo un Festival fuori dall’Ariston»

Sanremo. Fiori sul palco e concerti per tutti fuori dal Teatro Ariston. Il sogno del sindaco Alberto Biancheri si è realizzato con il #Festival2020 targato Amadeus e il primo cittadino è entusiasta. «Come sindaco, dopo sei anni di richieste di portare un Festival fuori dall’Ariston, non posso che essere molto soddisfatto. Da parte nostra faremo il possibile perché possa continuare. Tutto questo è potuto succedere grazie a una città che si è messa a disposizione: ringrazio tutti i sanremesi», ha dichiarato Biancheri.

La settimana della kermesse canora più importante d’Italia ha portato a Sanremo una boccata d’ossigeno con alberghi e locali sold out, e casa da gioco che ha chiuso in positivo.

«E’ stato fatto grande lavoro dalla nostra orchestra – aggiunge il sindaco -. Ringrazio anche il mercato dei fiori per i 137 bouquet consegnati sul palco: è stata una grande promozione del territorio». E ancora: «Amadeus è stato straordinario. Ringrazio anche il Prefetto e le forze dell’ordine per aver messo in piedi un’eccellente macchina della sicurezza».