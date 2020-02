Il saluto di Cesare Capocasa: «Spero di essere stato il Questore di tutti i cittadini della provincia di Imperia»

Imperia. Dopo tre anni al servizio della collettività, Cesare Capocasa lascia la Questura di Imperia, dove ha ricoperto il ruolo apicale di questore, per partire alla volta di Ferrara. Al suo posto arriverà il romano Pietro Milone, vicario della Questura di Livorno.

«Sono stati tre anni vissuti intensamente sia dal punto di vista professionale, sia sotto il profilo delle relazioni personali – ha detto il Capocasa -. Ho incontrato gente meravigliosa in questo contesto, che ha risposto alle nostre iniziative sempre con un seguito importante, sia per quanto riguarda il discorso della violenza di genere, sia per il bullismo, cyberbullismo, che per le truffe ai danni di anziani. C’è stata sempre una presenza importante di studenti piuttosto che della gente comune, gente che vorrei ringraziare. Spero di essere in qualche modo riuscito a rappresentare il questore di tutti i cittadini della provincia di Imperia».