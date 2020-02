Il sabato sera fra alcol e droga dei ragazzini a Bordighera

Bordighera. «Sono scandalizzato dalla situazione che ho visto questa sera (ieri per chi legge, ndr) in piazza della stazione a Bordighera. Spaccio libero davanti a tutti, ragazzi che fumano erba e bevono seduti nel cofano della macchina, pusher che litigano. Mi sembrava di essere in un film. Bisogna mettere assolutamente un freno a questo degrado che non ho mai visto nella nostra Bordighera». Sono le parole di un noto ristoratore bordigotto, Jeanpierre Novembre, che all’uscita dal proprio locale si è imbattuto in quella che non poteva credere essere la realtà: ragazzini, giovani e giovanissimi, che nel centro di una piccola cittadina della Riviera di Ponente, trascorrono il sabato sera a bere e fumare hashish e marijuana. Gli stessi giovani, probabilmente, che in un recente passato hanno compiuto atti vandalici in città, distruggendo cestini gettacarta, fioriere e infrangendo a più riprese i vetri delle porte della stazione ferroviaria.

Le parole di Novembre hanno trovato immediato riscontro e su Facebook, dove le ha scritte in un post-sfogo, sono in tanti a dargli ragione. «Confermo – scrive Silvano V. – Per vedere e per capire basta prendere il primo treno per Genova il sabato o la domenica mattina. Ragazzine di 14/15 anni quasi vestite che saltano le ringhiere e i binari della Ferrovia per correre dai pusher e poi tornare a ballare. Ma forse sono orfanelli? Oppure i genitori dormono tranquilli il sonno dei giusti?».

E c’è chi chiede anche l’intervento delle forze dell’ordine: «Sono d’accordo con te Jan, spero che le forze dell’ordine leggano e prendano provvedimenti, non è possibili una roba del genere», replica Dennis.

Ai commenti si aggiunge anche quello di Massimiliano Iacobucci, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia: «Bravo Jean finalmente qualcuno che dice ciò che pensa senza nascondersi dietro il dito! Bordighera dai tempi della Regina a quelli della borghesia milanese e torinese oggi sembra una periferia metropolitana ….. qualcuno dovrà renderne conto».